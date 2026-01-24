la bufala di report sui magistrati spiati

Recentemente, Report ha sollevato dubbi riguardo a un presunto software installato nel 2019 sui computer di alcuni magistrati, accusato di consentire la loro sorveglianza. Tuttavia, questa ricostruzione non trova riscontro in conferme ufficiali e appare più come una teoria infondata che come un fatto accertato. È importante analizzare con attenzione le fonti e valutare criticamente le informazioni prima di trarre conclusioni.

Ma quale spionaggio di magistrati da parte del governo. Il software che secondo Report sarebbe stato installato nel 2019 sui computer dei magistrati e che permetterebbe di spiare tutta la loro attività si chiama Ecm (Endpoint Configuration Manager), è prodotto da Microsoft, e in realtà “è un’applicazione che permette di fare manutenzione, aggiornamento, gestione e catalogazione dei dati nei computer da remoto e viene usata da tutte le organizzazioni, sia nel privato sia nella Pubblica amministrazione”. Lo spiega al Foglio Giuseppe Dezzani, consulente informatico di numerosissime procure d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“Report” insiste sulla bufala dei magistrati spiati, Di Pietro insorge: “E’ una calunnia”. La Procura di Roma ha già archiviatoLa trasmissione “Report” ha riproposto la questione dei presunti magistrati spiati, ma la Procura di Roma ha già archiviato l’indagine.

Magistrati spiati? L'inchiesta di Report e la smentita di NordioL'inchiesta di Report solleva il dubbio sulla possibilità che i magistrati italiani siano stati spiati, evidenziando l’utilizzo di un software capace di monitorare senza lasciare tracce sui sistemi informatici di Procure e Tribunali.

