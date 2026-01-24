Kutuzov e il frigo rotto nel Milan di Berlusconi | Due minuti non immaginavo come fosse possibile

Vitali Kutuzov ricorda un episodio della sua esperienza al Milan di Berlusconi, segnato da una telefonata inaspettata. Un ricordo che evidenzia come anche piccoli eventi possano lasciare un’impressione duratura, offrendo uno spaccato sulla vita quotidiana del club. Questa narrazione permette di riflettere sulle dinamiche interne e sulle situazioni imprevedibili che possono verificarsi in ambienti sportivi di alto livello.

Vitali Kutuzov non può dimenticare cosa accadde un giorno durante la sua stagione al Milan di Berlusconi: "Bastò una telefonata, all'epoca non riuscivo a immaginare come fosse possibile una cosa del genere".🔗 Leggi su Fanpage.it

