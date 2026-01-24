Giovanni Franzoni ha ottenuto una vittoria significativa a Kitzbühel, sulla pista più impegnativa del circuito sciistico. L’atleta ha dichiarato che il messaggio di incoraggiamento di Jannik Sinner prima della gara e il ricordo dell’amico Franzoso lo hanno motivato a dare il massimo. Questo risultato segna un momento importante nella sua carriera, evidenziando il ruolo dello spirito di squadra e della determinazione.

Giovanni Franzoni segna una vittoria storica nello Sci, sulla pista più difficile del circuito. A ispirarlo il messaggio di Jannik Sinner prima della gara e il ricordo dell’amico e compagno di squadra Franzoso Sulla pista più temuta dagli atleti dello sci, servono nervi saldi e una fiducia incrollabile per vincere. Proprio come Giovanni Franzoni che ce l’ha fatta e ha conquistato una storica vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, sulla leggendaria Streif. Ma dietro il successo dell’azzurro ci sarebbe anche un dettaglio inatteso, lontano dai riflettori, ovvero un messaggio di incoraggiamento di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kitzbühel, Franzoni trionfa e svela: “E’ stato Sinner a darmi la carica”

Sci alpino, Franzoni trionfa a Kitzbühel: vittoria storica sulla StreifFranzoni si aggiudica la discesa di Kitzbühel, una delle gare più prestigiose dello sci alpino.

Sci, Franzoni da urlo a Kitzbuhel: trionfa nella discesa liberaGiovanni Franzoni, giovane sciatore bresciano di 25 anni, ha ottenuto un risultato importante vincendo la discesa libera di Kitzbühel.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni vince la discesa, dietro Marco Odermatt | Risultati oggi Kitzbühel · Sci alpino; Giovanni Franzoni, cosa hai fatto! Trionfa sulla mitica Streif, rivivi la sua discesa; Odermatt vince il superG di Kitzbuhel. Azzurri senza podio, Franzoni 12°: Mi sono mangiato la gara; Franzoni 12° nel supergigante di Kitzbuhel. Trionfa il fuoriclasse svizzero Odermatt, Casse il migliore degli italiani: sesto.

Franzoni nella storia: trionfa nella Discesa di Kitzbühel. Battuto Odermatt - In partenza avevo in mente Matteo FranzosoSto tremando. Ero super carico per la gara, ma sapevo che non sarebbe stato facile. Ho faticato un po' nella prima parte, sotto ho sciato da paura... I centesimi sono dalla mia parte stavolta, le pa ... affaritaliani.it

Franzoni dopo Kitzbühel: «Ho scritto a Sinner e mi ha dato nuova carica»Dopo la vittoria in discesa libera, il campione racconta un episodio legato al fuoriclasse del tennis. I due si sono sentiti dopo una curiosa rievocazione di una gara del 2009. Un messaggio di stima e ... altoadige.it

Franzoni da leggenda, trionfa in discesa a Kitzbühel e scoppia in lacrime - facebook.com facebook

Un’impresa e una dedica speciale. Giovanni Franzoni firma una pagina di storia dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera della Coppa del Mondo sulla Streif di Kitzbühel. Prima di lui solo Kristian Ghedina nel 1998 e quattro volte Dominik Paris – 3 dis x.com