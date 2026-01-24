La pista Streif di Kitzbühel è riconosciuta come una delle più impegnative al mondo. In questo video, un atleta cattura la discesa libera dalla propria prospettiva, offrendo uno sguardo diretto sulla difficoltà e il fascino di questa storica pista. La ripresa, realizzata da una telecamera posizionata sul casco, permette di apprezzare da vicino le sfide affrontate durante questa celebre discesa.

La storica pista di Kitzbühel vista con gli occhi di uno sciatore: guarda il video girato da una tv austriaca utilizzando una telecamera posizionata sul casco dell'atleta. (credits Hitradio 03YouTube). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kitzbühel, ecco com'è fatta la Streif: il video della discesa libera più pericolosa al mondo

Giovanni Franzoni vince la discesa libera di Kitzbühel, la gara più importante dello sciGiovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

#Sci Super #Franzoni vince la discesa libera di Coppa del mondo di Kitzbuehel. Sceso col pettorale n.2, Giovanni ha fatto la differenza nel tratto finale della mitica #Streif, l'Hausberg, il più difficile della pista. Secondo Odermatt (+0,07), terzo Muzaton (+0,39). - facebook.com facebook

