Kiev e la matematica del conflitto | ' Obiettivo è riuscire a eliminare 50mila russi al mese'

Il ministro della Difesa di Kiev ha condiviso dettagli sul conflitto con un focus sulla riduzione delle forze nemiche, evidenziando un obiettivo di eliminare 50 mila russi al mese grazie a nuove tecnologie, tra cui droni. Attualmente, le stime indicano una media di 35 mila eliminazioni mensili. Queste informazioni, presentate attraverso slide e statistiche, forniscono un quadro aggiornato sulla strategia militare in corso.

KIEV - Passare dalla cifra record di «35.000 soldati russi eliminati in dicembre a una media mensile di 50.000»; moltiplicare la produzione dei «droni di nuova generazione»; rendere sempre più strutturata la collaborazione tra industrie militari e soldati sui campi di battaglia: il nuovo ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ancora deve orientarsi nei corridoi del suo ufficio (è stato nominato il 14 gennaio), ma ha già le idee ben chiare sui suoi prossimi programmi. Li definisce «la matematica della guerra», nella convinzione che la potenza militare russa sia soltanto in apparenza superiore a quella ucraina, perché se Kiev sarà in grado di sfruttare razionalmente le proprie risorse, gli aiuti degli alleati e soprattutto l’intelligenza del suo capitale umano, allora la guerra può essere vinta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

