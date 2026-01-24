Pierre Kalulu, ex difensore del Milan, condivide la sua esperienza nel club, sottolineando l’importanza delle parole di Maldini, sempre precise e rispettose. Ricorda anche Maignan, che una volta gli confidò alcuni aspetti del suo ruolo. In questa intervista, Kalulu riflette sulle figure di rilievo del Milan e sul percorso di crescita vissuto in squadra.

"Importa poco, alla fine. Forse più in Champions, ma in campionato direi di no. Quando ho vinto, al Milan, c’erano solo Ibrahimovic e Maignan ad aver sollevato un trofeo. Ci aiutavano con qualche parola particolare, erano sicuramente lì per noi". Queste le parole dell'ex difensore del Milan Pierre Kalulu sull'esperienza necessaria per vincere. Il giocatore della Juventus ha parlato a 'Tuttosport'. Ecco l'estratto sui rossoneri: "Ricordo una volta, proprio con la Juve. Era terminata 1-1, era l’anno dello scudetto e tutti eravamo molto arrabbiati: ci sembrava un’occasione persa, in una partita che avremmo potuto vincere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kalulu: “Maldini? Parole giuste senza essere pesante. Maignan una volta ci disse che …”

Leggi anche: Conferenza stampa Kalulu post Pisa Juve: «All’intervallo ci siamo dati una svegliata. Vittoria che ci dà una consapevolezza in più»

Leggi anche: Napoli Juve senza attaccanti, Spalletti fa mea culpa: «Ho sbagliato io». Kalulu conferma: «Ci ha detto che ci ha danneggiati»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juventus, Kalulu: Spalletti ci ha cambiati a livello mentaleL'intervista di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rilasciata a TuttoSport in vista della partita contro il Napoli ... gianlucadimarzio.com

Pagina 5 | Kalulu: Spalletti visionario, Chiellini prezioso. Scudetto? Vince chi osa. E occhio a mio fratello JosephIl difensore bianconero si racconta in una lunga intervista a Tuttosport: Ricordo ancora quello che mi disse Maignan nell’anno dello scudetto al Milan ... tuttosport.com

#Juventus che lavora ancora per chiudere #EnNesyri, Spalletti vuole anche una riserva di Yildiz e Kalulu, ma è complicato. #Maldini si allontana, possibile offerta a sorpresa per #Schjelderup mentre in difesa avanza #Barbieri. Complicato cedere sia #joaomar x.com

Chiacchierata molto interessante con Kalulu - facebook.com facebook