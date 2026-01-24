KabulCrosetto | nessuna lezione a Italia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul ruolo degli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan, sottolineando che l’Italia non ha nulla da imparare o da aggiungere in questa discussione. La sua posizione chiarisce la posizione ufficiale del governo italiano, mantenendo un tono rispettoso e sobrio. La vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra alleati e la necessità di una strategia condivisa.

21.10 Alle parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli Usa in Afghanistan il ministro della Difesa, Guido CroCrosetto, risponde con un post su X. "Ho deciso di affidare la mia risposta, come Ministro della Difesa,ad atti formali,facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. I fatti non si possono cancellare.E sull'impegno dell' Italia,delle Forze Armate nelle missioni,sul loro valore,sacrificio,ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali errate".

