Juventus Women Anna Mallardi aggregata ufficialmente in prima squadra Ecco il comunicato della società

La Juventus Women ha annunciato l'ingresso ufficiale di Anna Mallardi in prima squadra. La giovane calciatrice entra nel roster della formazione principale, confermando il suo percorso di crescita e sviluppo nel settore giovanile del club. Questo passaggio rappresenta un passo importante nella carriera di Mallardi, che potrà ora contribuire con la sua esperienza e il suo talento alla squadra di alta fascia della Juventus Women.

Juventus Women, la giovane Anna Mallardi è stata ufficialmente aggregata in prima squadra. Ecco il comunicato del club bianconero. La Juve continua a investire con forza sul proprio settore giovanile, raccogliendo i frutti di un lavoro meticoloso. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito della società, è stato annunciato che Anna Mallardi, promettente portiere classe 2009, è stata ufficialmente aggregata alla prima squadra della Juventus Women. Per la giovane atleta si tratta di un traguardo straordinario, che arriva a poco più di un mese dalla firma del suo primo contratto da professionista, siglato l'11 dicembre scorso.

