La Juventus si prepara al big match contro il Napoli, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 18:00 all’Allianz Stadium. Dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff di Champions League con la vittoria sul Benfica, i bianconeri affrontano la sfida con un buon morale, rafforzato dall’arrivo di Youssef En-Nesyri. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cerca di mantenere alta la concentrazione in vista della seconda metà della stagione.

Con il big match di Serie A alle porte – domenica 25 gennaio 2026 alle 18:00 all’Allianz Stadium contro il Napoli di Antonio Conte – la Juventus arriva con morale alto dopo il 2-0 al Benfica in Champions (qualificazione playoff blindata) e l’arrivo ormai ufficiale di Youssef En-Nesyri. Luciano Spalletti, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus verso il Napoli: morale alto

Leggi anche: Juventus: morale alto nonostante le difficoltà

Leggi anche: Vigor e infortuni, l’infermeria è piena. Morale alto per il derby: c’è Grandis

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

HIGUAIN vs NAPOLI #football #goals #soccer

Argomenti discussi: Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare; Giovane in campo per Juventus-Napoli? I tempi della trattativa col Verona: il brasiliano potrebbe già giocare la sfida contro i bianconeri, Conte spera; Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3.

Juventus verso il Napoli: Spalletti cura i dettagli, En-Nesyri più vicinoLa Juventus ieri è tornata in campo alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Napoli. Un allenamento mirato,. tuttomercatoweb.com

Serie A, Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tvDomenica 25 gennaio alle ore 18:00 l’Allianz Stadium sarà teatro di Juventus-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A. Una sfida dal fascino intramontabile, che mette di fronte due delle ... torinotoday.it

Vesuvio live. . NAPOLI NIGHT LIVE -Verso il big match con la JUVENTUS | DIRETTA STREAMING - facebook.com facebook

Il conto alla rovescia verso Juventus-Napoli si accompagna a un bollettino sempre più preoccupante per Antonio Conte. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Giovane dal Verona e dopo le cessioni di Lucca al Nottingham Forest e Lang al Galatasaray, il tecnico x.com