Juventus | plusvalenza inattesa nel mercato invernale

La Juventus ha registrato una plusvalenza inattesa nel mercato invernale di gennaio 2026, grazie a un’operazione che coinvolge l’ex portiere del settore giovanile Edoardo Motta. Cresciuto nelle giovanili bianconere prima di trasferirsi alla Reggiana, Motta ha contribuito a questa positiva situazione finanziaria per il club. Questa operazione rappresenta un esempio di come le cessioni di giovani talenti possano influire sui bilanci della società.

Juventus: nel cuore del mercato invernaleLa Juventus è attiva nel mercato invernale, concentrandosi sul potenziamento dell’attacco.

