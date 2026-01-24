Juventus | occhi su Celik

La Juventus, in vista della prossima stagione, monitora con attenzione il mercato dei rinforzi esterni. Con l’arrivo imminente di Youssef En-Nesyri, la società progetta già le strategie per il 2026, puntando anche su possibili acquisti come Celik. Un’attenzione rivolta a consolidare la rosa e migliorare le opzioni sulla fascia, nel rispetto delle esigenze tecniche e delle dinamiche di mercato.

Mentre il mercato invernale si chiude con l’arrivo imminente di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahce, la Juventus guarda già all’estate 2026 per rinforzare il reparto esterni difensivi. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Damien Comolli ha individuato in Zeki Celik – terzino destro turco della Roma – un obiettivo prioritario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

