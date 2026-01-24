juventus next gen ad arezzo per continuare a sognare

La Juventus Next Gen si prepara a affrontare l’Arezzo, capolista del girone, dopo aver ottenuto una vittoria importante contro l’Ascoli. La sfida rappresenta un’opportunità per proseguire il percorso di crescita e mantenere vive le possibilità di raggiungere obiettivi qualificanti. La partita si svolge ad Arezzo, in un impegno che richiede concentrazione e determinazione da parte della squadra.

Dopo il prezioso successo interno contro l’Ascoli, terza nel girone, la Juventus Next Gen è chiamata a un nuovo, impegnativo, banco di prova: la sfida contro la capolista Arezzo. La squadra allenata da Massimo Brambilla domani alle 12:30 affronterà gli amaranto allo stadio comunale “Città di Arezzo”. Di fronte si troveranno due delle squadre più in forma del campionato: dall’inizio del 2026 entrambe hanno infilato tre vittorie consecutive, confermando solidità e ambizioni. Una sfida per crescere e puntare con decisione ai play-off. La 23ª giornata di Serie C rappresenta un crocevia per la Juventus Next Gen, protagonista di una lunga striscia positiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

