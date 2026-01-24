Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00, l’Allianz Stadium ospiterà il match tra Juventus e Napoli, una delle sfide più attese della giornata 22 di Serie A. In questo articolo si analizzano le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alle potenzialità di Yildiz, pronto a fare la differenza. Un confronto tra due storiche rivali, che promette un incontro equilibrato e ricco di spunti tattici.

Il primo dei due big match della giornata 22 in Serie A è quello dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, un classico del calcio italiano. I bianconeri vogliono a tutti i costi la reazione dopo la sconfitta del turno precedente con il Cagliari, che aveva interrotto la serie positiva. La squadra di Luciano Spalletti deve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Napoli (domenica 25 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Yildiz pronto a colpire

Juventus-Napoli (domenica 25 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00 si disputa Juventus-Napoli, partita valida per la giornata 22 di Serie A.

Leggi anche: Crystal Palace-Chelsea (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Chalobah può colpire ancora

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; La presentazione della 22^ giornata di Serie A.

Juventus-Napoli: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Napoli del 25 gennaio 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Pronostico Juventus-Napoli, l’ex sogna la rivincita: tutto capovolto rispetto all’andataJuventus-Napoli è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Milinkovic-Savic in dubbio: Napoli col fiato sospeso fino all’ultimo La vigilia di Juventus-Napoli si complica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante la rifinitura a Castel Volturno Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un risentimento muscolare. Il portiere - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Napoli x.com