Juventus – Napoli Conte può anche sorridere | doppio recupero!

Domani sera si disputa Juventus-Napoli, una delle sfide più attese della Serie A. Nonostante i recenti problemi di infortuni, tra cui l’assenza quasi certa di Milinkovic-Savic, la partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la classifica. La sfida si presenta equilibrata, con i bianconeri che cercano continuità e i partenopei desiderosi di riscattarsi.

Domani sera la Serie A offrirà il più classico delle sue sfide: Juventus-Napoli. I partenopei di Antonio Conte non godono di un momento positivo, soprattutto lato infortuni Quest’oggi è arrivata la notizia di un ennesimo forfait: Milinkovic-Savic, molto probabilmente, non prenderà parte alla sfida. Ma arrivano anche notizie confortanti: ci sono due rientri. Confermati due rientri: la conferma. Il Napoli, nonostante il periodo delicato, trova un leggero sorriso e un respiro di sollievo. Come emerso dall’ultimo post su Instagram della squadra azzurra, in viaggio verso Torino sono comparsi Alex Meret e Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

