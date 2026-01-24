Juventus - Napoli 3-5 | show azzurro a Torino

Da ilgiornale.it

Nel novembre del 1988, al Comunale di Torino, Juventus e Napoli si sfidano in una partita ricca di emozioni. Nonostante il clima freddo e uggioso, i giocatori danno vita a un confronto intenso, culminato con un risultato finale di 3-5 a favore degli azzurri. Un incontro che resta impresso per la sua spettacolarità e per l'importanza nel contesto del campionato di quell’anno.

A Torino è un giorno di novembre vagamento uggioso, infilato nell'anno 1988. Il freddo si aggrappa alle caviglie dei ventidue uomini in campo, mentre il Comunale si riempie come una conchiglia, stipata di sciarpe e di attese. Juventus-Napoli vale molto più di un singolo scontro, anche se il campionato si avvicina appena al suo giro di boa. I bianconeri, guidati da Dino Zoff, sono il solito concentrato di solidità e punti da succhiare via avidamente. In porta c’è Tacconi, dietro si muovono Galia, De Agostini, Favero, Bruno. A centrocampo lavorano De Agostini e Mauro, davanti Zavarov prova ad infondere l'estro dell'Est nel compunto ordine calcistico torinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

