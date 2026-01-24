Juventus Lloyd Casius Kelly si è preso la difesa bianconera

Lloyd Kelly ha conquistato il reparto difensivo della Juventus attraverso impegno costante e dedizione. Il suo approccio sobrio e professionale ha portato risultati concreti, senza clamore né annunci pubblici. Questo atteggiamento riflette il suo carattere, contribuendo a consolidare la linea difensiva bianconera con determinazione e rispetto.

Lloyd Kelly si è preso la difesa bianconera e l’ha fatto in silenzio con il duro lavoro. L’ha fatto senza grande annunci o proclami, come da carattere del giocatore. Non ha mai rilasciato molte interviste in carriera l’ex Bornemouth e Newcastle e a complicare tutto c’è stato anche lo scetticismo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus - Kelly da partente, a punto fisso in difesa

