Juventus Kalulu insostituibile | Con Spalletti siamo cambiati

Durante la prima metà di stagione, uno dei nomi più presenti nella rosa della Juventus è quello di Pierre Kalulu. La sua continuità e affidabilità si sono rivelate elementi fondamentali nel rendimento della squadra, contribuendo a un miglioramento sotto la guida di Spalletti. In questo contesto, Kalulu si conferma un elemento insostituibile, rappresentando una delle certezze della formazione bianconera.

C’è una costante che attraversa la prima metà di stagione della Juventus più di ogni altra: Pierre Kalulu. Il difensore francese è diventato in poche settimane un pilastro irrinunciabile, al punto da non aver saltato nemmeno un minuto. Un dato che racconta affidabilità, continuità e centralità nel progetto, ma che soprattutto introduce il tema della trasformazione mentale impressa da Luciano Spalletti, come lo stesso Kalulu ha spiegato in un’intervista a Tuttosport. Dalle origini alla Juve: l’ego come motore. Il percorso del francese parte lontano, dalle giovanili del Lione, e passa per l’esperienza al Milan.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Conferenza stampa Kalulu post Juve Cremonese: «Con Spalletti siamo una squadra più in sintonia. Inter, Milan e Napoli devono temerci? È un problema loro…»Dopo la partita contro la Juventus, Kalulu ha commentato la prestazione della Cremonese, sottolineando come con Spalletti in panchina la squadra sia più compatta e in sintonia.

Juventus, privarsi di questo McKennie è un delitto: per Spalletti è insostituibile | CMLa Juventus rischia di perdere uno dei suoi elementi più importanti: Weston McKennie, fondamentale per la mediana secondo Spalletti.

Juventus, Kalulu: Spalletti ci ha cambiati a livello mentaleL'intervista di Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rilasciata a TuttoSport in vista della partita contro il Napoli ... gianlucadimarzio.com

Kalulu: Spalletti visionario, Chiellini prezioso. Scudetto? Vince chi osa. E occhio a mio fratello JosephSembra un elogio alla normalità. E forse in fondo è sempre stato quello, il suo segreto. Pierre Kalulu, al di fuori del rettangolo verde, sa tornare un ragazzo di 25 anni. Ride, scherza, gioca e tanto ... msn.com

| Kalulu: “Juventus-Napoli Mi aspetto una gara tosta, all’inizio magari chiusa. Per noi le assenze del Napoli contano poco: hanno una squadra che si conosce bene con automatismi specifici. Quando qualcuno è assente, ce ne è un altro pronto a prend x.com

