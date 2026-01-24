Juventus | En Nesyri chiuso il colpo invernale

La Juventus annuncia l'acquisto di Youssef En-Nesyri, che si unisce alla rosa nella sessione invernale di mercato. L’attaccante marocchino completa così il reparto offensivo della squadra, portando nuove opzioni e prospettive. L’ingaggio di En-Nesyri rappresenta un intervento mirato per rafforzare il roster e affrontare con maggiore profondità la seconda parte della stagione.

La Juventus ha chiuso il colpo invernale più atteso: Youssef En-Nesyri è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Il 28enne marocchino arriva dal Fenerbahce con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni (con bonus), per un'operazione totale potenziale da 25

