La Juventus ha ufficializzato l’accordo per l’acquisto di Youssef En-Nesyri, rafforzando così il reparto offensivo nel mercato di gennaio 2026. L’attaccante marocchino si unisce ai bianconeri, portando con sé esperienza internazionale e capacità di finalizzazione. La firma definitiva segna un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria posizione in campionato e competizioni europee.

La Juventus ha chiuso il colpo di mercato più atteso di gennaio 2026: Youssef En-Nesyri è ufficialmente il nuovo rinforzo per l’attacco bianconero. Dopo giorni di trattative intense e un blitz decisivo a Istanbul di Marco Ottolini, l’accordo tra Juve e Fenerbahce è stato raggiunto in linea di principio, con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: En Nesyri, accordo raggiunto

En-Nesyri Juventus, accordo definitivo raggiunto: oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo a TorinoYoussef En-Nesyri si avvia a trasferirsi alla Juventus, dopo aver raggiunto un accordo definitivo con il Fenerbahçe.

Juventus-En Nesyri, retroscena e accordo imminenteLa Juventus si avvicina a formalizzare l’acquisto di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVENTUS HOY: FICHADO EN-NESYRI

Argomenti discussi: En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formula; Juve: accordo con il Fenerbahce per En-Nesyri, ora si attende il sì del giocatore.

Pagina 2 | En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da resoIl lavoro di Ottolini decisivo per trovare l'intesa definitiva tra tutte le parti: quando arriverà a Torino e quanto costa il nuovo 9 Juve ... tuttosport.com

Juve, c'è il sì per En-Nesyri: tutte le cifre dell'accordoLa Juventus e Youssef En-Nesyri sono sempre più vicini. Giornata chiave quella di ieri, visto che i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Fenerbahce per il prestito con diritto di riscatto (3 mili ... msn.com

Juventus, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero x.com

Juve, ecco En-Nesyri: può arrivare già oggi a Torino Siamo alle fasi finali della trattativa per portare En-Nesyri alla Juventus: nella giornata di ieri l’affare è stato definito. Sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale di 27 milioni b - facebook.com facebook