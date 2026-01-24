Juventus-En Nesyri | accordo raggiunto

La Juventus ha raggiunto un accordo con il Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri. Secondo le ultime notizie del 24 gennaio 2026, l’intesa tra le due società è definitiva e l’operazione è ormai quasi conclusa. La trattativa si è svolta concludendo tutti i dettagli necessari, aprendo così la strada all’arrivo dell’attaccante marocchino alla Juventus.

La Juventus è vicinissima a chiudere l'operazione Youssef En-Nesyri: secondo gli aggiornamenti più recenti del 24 gennaio 2026, l'accordo tra bianconeri e Fenerbahce è stato raggiunto in via definitiva, con la struttura dell'affare ormai definita nei minimi dettagli. Marco Ottolini ha completato con successo il blitz a Istanbul, ottenendo il consenso necessario. L'operazione prevede un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro (5 milioni per il prestito, 22 milioni bonus inclusi per il riscatto).

