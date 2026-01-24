Juventus David cresce e rilancia | Qui non ci accontentiamo

Jonathan David sta progressivamente assumendo un ruolo importante nella Juventus, dimostrando crescita e determinazione. Dopo un avvio difficile e un inserimento non immediato, il suo contributo si è consolidato nel tempo. La società e il giocatore sono consapevoli delle sfide e puntano a migliorare continuamente, senza accontentarsi dei risultati attuali, per rafforzare ulteriormente la squadra.

Dopo mesi complessi e un inserimento tutt’altro che lineare, Jonathan David è diventato un perno sempre più centrale nello scacchiere della Juventus. Arrivato in estate a parametro zero dal Lille, l’attaccante ha dovuto fare i conti con un campionato diverso per ritmo e spazi. Domani sera, allo Stadium, i bianconeri ospitano il Napoli del grande ex Antonio Conte: una partita che pesa sulla classifica e sul percorso di crescita della squadra. L’impatto con la Serie A. David non ha nascosto le difficoltà iniziali: «In Serie A ci sono pochi spazi e quasi tutti giocano uomo contro uomo: a questo non ero abituato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

