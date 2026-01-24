Juventus | Conceicao carica il gruppo

Francisco Conceição, esterno destro della Juventus, ha recentemente espresso parole che evidenziano l’impegno e la determinazione del team. Le sue dichiarazioni riflettono l’approccio serio e concentrato promosso da Luciano Spalletti, volto a rafforzare la coesione e la volontà di raggiungere gli obiettivi stagionali. Un segnale positivo per la squadra, che si prepara alla prossima fase del campionato con attenzione e motivazione.

Francisco Conceição, esterno destro della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni che riflettono l'ambizione e la mentalità vincente che Luciano Spalletti sta instillando nel gruppo bianconero. In un'intervista ripresa da ANSA il 24 gennaio 2026, il portoghese ha delineato chiaramente gli obiettivi stagionali: "L'obiettivo minimo è il quarto posto per la Champions". Gli infortunati Gatti e Conceicao sono tornati in gruppo alla Juventus, offrendo nuove speranze per il reparto difensivo.

