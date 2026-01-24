Gleison Bremer, difensore della Juventus, si è aperto in un'intervista al Corriere della Sera, condividendo riflessioni sulla sua carriera e sui suoi idoli juventini. Ha parlato anche di Spalletti, commentando il suo stile di gioco e le differenze rispetto al passato in Brasile. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua esperienza e le sue aspirazioni, contribuendo a conoscere meglio il suo percorso nel calcio italiano.

Gleison Bremer si è raccontato in un intervista al Corriere della Sera. Il difensore ha parlato di Spalletti e dei propri idoli juventini Le parole di Bremer su Spalletti “Spalletti dice che palla al piede posso affettare le squadre avversarie? Quando giocavo in Brasile era così, in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bremer si racconta al Corriere

Ultimissime Juve LIVE: Kelly si racconta, Bremer carica l’ambienteAggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie della Juventus: Kelly si apre sul suo percorso e Bremer infonde entusiasmo nell’ambiente.

Bau bau di notte, paese ‘n subbuglio: a San Leo si finisce davanti al giudice (come racconta il Corriere di Arezzo)A San Leo, frazione di Anghiari, si è verificato un episodio insolito che ha attirato l’attenzione locale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juve IN BIG Trouble As Bremer Needs Surgery BREAKING NEWS

Argomenti discussi: Bremer si racconta: Durante l'infortunio ho letto le storie di Baggio e Del Piero, volevo capire; Bremer: Juventus senza Champions inimmaginabile, il mio ritorno grazie a Baggio e Del Piero; Le pagelle di Cagliari-Juventus: Caprile si esalta, Bremer con il freno a mano tirato; -1 a Cagliari-Juve: segui qui LIVE la conferenza di Spalletti.

Bremer si racconta: Durante l’infortunio ho letto le storie di Baggio e Del Piero, volevo capireDurante il suo lunghissimo recupero Bremer ha trovato la forza da due miti del calcio italiano che hanno vissuto momento di grande difficoltà: Ho ... fanpage.it

Bremer: Juventus senza Champions inimmaginabile, il mio ritorno grazie a Baggio e Del PieroGleison Bremer si racconta fra passato, presente e futuro. Il difensore brasiliano della Juventus ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere della Sera: Non posso immaginare la Juve senza la ... calciomercato.com

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David x.com

Bremer suona la carica. Il difensore della Juventus ha rilasciato un’intervista a Il Corriere, dichiarando di non immaginare il club bianconero fuori dalla Champions. Il brasiliano ha le idee chiare: “Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia del clu - facebook.com facebook