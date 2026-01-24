Juvecaserta trasferta ad Imola | c' è la sfida all' Andrea Costa

Domani, la Juvecaserta torna in trasferta ad Imola per affrontare l’Andrea Costa UP Agenzia per il Lavoro, settima nel campionato con 24 punti. Dopo quindici giorni, le due squadre si sfidano nuovamente in un incontro importante per la classifica, in un match che rappresenta una tappa significativa nella stagione delle due formazioni.

Dopo quindici giorni, domani, domenica, la Paperdi Juvecaserta ritorna ad Imola, questa volta per affrontare l’Andrea Costa UP Agenzia per il Lavoro, attuale settima forza del campionato con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 9 sconfitte. Per il quintetto di coach Luca Dalmonte quello di domani è.🔗 Leggi su Casertanews.it

Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea CostaDomani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte.

Paperdi Juvecaserta, trasferta ad Imola per la prima uscita dell’anno nuovoLa Paperdi Juvecaserta torna in campo per la prima trasferta del 2021, affrontando domani sera la Virtus Imola nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di serie B nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Juvecaserta sfida Livorno, coach Lardo: Siamo molto motivati; FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone B: La Virtus Roma 1960 torna in vetta, colpo JuveCaserta. Cade la Pielle Livorno, bene invece San Severo - di Valerio Laurenti; Basket B nazionale / Abega trascina la Ristopro: 99-92 sulla Virtus Imola; Profondità del Roster e Nuovi Leader: il 2026 della Paperdi JuveCaserta.

Paperdi Juvecaserta torna in campo a Imola e sfida Andrea Costa UPLa Paperdi Juvecaserta scende in campo al PalaRuggi per un confronto cruciale contro l'Andrea Costa UP Agenzia per il Lavoro. Appuntamento domenica pomeriggio a Imola. casertaweb.com

Bianconeri di scena ad Imola per difendere il primatoCASERTA – Ritorno in Emilia per la Paperdi Juvecaserta. A distanza di due settimane i bianconeri sono nuovamente ad Imola dove affronteranno l’Andrea Costa UP Agenzia per il Lavoro. Settimana in class ... ecodicaserta.it

Diciottesima puntata della stagione 2025-26 di Cestisticamente Parlando in vista della trasferta della Paperdi JuveCaserta contro l'Andrea Costa Imola. Ospiti ai nostri microfoni il play/guardia bianconero Matteo Laganà e il presidente bianconero Francesco F - facebook.com facebook