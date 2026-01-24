Juve-Napoli | Conceicao per Spalletti Vergara per Conte Probabili formazioni e orario tv

La sfida tra Juventus e Napoli, in programma nella 22ª giornata di Serie A, rappresenta un appuntamento importante del calcio italiano di gennaio. Con le probabili formazioni di Conceicao e Vergara al timone, l’incontro si prospetta equilibrato e interessante. Di seguito, le ultime novità sulle formazioni e gli orari della partita, per seguire ogni dettaglio di questa gara significativa.

Torino, 24 gennaio 2026 - Juventus-Napoli si presenta come una delle sfide più affascinanti della 22° giornata di Serie A e in generale del mese di gennaio. Per significato all'interno della stagione, ma anche per il semplice desiderio di dimostrarsi superiori sul campo, il match dell'Allianz Stadium apre scenari articolati. Da un lato ci sono i bianconeri, quasi in una terra di mezzo tra doveri e ambizioni, con un posto Champions da confermare e una chiamata, seppure complicata dal distacco, per la corsa Scudetto; sul fronte opposto i campani, più avanti nel percorso, ora leggermente distaccato da quei piani di riconferma dolcemente accarezzati per lunghi tratti dell'annata. Tra i giocatori attuali nelle due rose; due gol segnati nel match di andata. Inoltre, Juventus-Napoli è stata per entrambe la prima gara in A a girone unico, nel 1929. Spalletti e Conte, ex di giornata.

