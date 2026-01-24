Juve ecco En-Nesyri Può arrivare già oggi ma è solo l' inizio

La Juventus sta valutando l'arrivo di Youssef En-Nesyri, possibile già nelle prossime ore. Il direttore sportivo Ottolini, ancora a Istanbul, sta definendo i dettagli del prestito con il Fenerbahçe. Il marocchino avrà quattro mesi per dimostrare il proprio valore e conquistarsi un posto nel nuovo contesto. Questa operazione rappresenta un primo passo nel mercato estivo dei bianconeri, con ulteriori sviluppi ancora da definire.

Istanbul è una città che rapisce per la sua bellezza, unica, ma agli occhi di Youssef En-Nesyri non c’è nulla di meglio dell’Italia, oggi. Torino è la città che l’attaccante ha scelto per la sua prossima avventura calcistica, mentre per tutta la giornata di ieri la megalopoli turca è stata teatro del secondo giorno di roventi trattative per il trasferimento del nazionale marocchino dal Fenerbahçe alla Juventus. Nuovi passi avanti e pochissimi metri mancanti al traguardo, per un’operazione che ha tanto il sapore del primo step di una nuova rivoluzione in attacco. L’imminente arrivo in prestito di En-Nesyri è soltanto il primo ritocco, ma il restyling sarà molto più ampio nei prossimi mesi: in estate Dusan Vlahovic saluterà da svincolato e per Arek Milik e Lois Openda si cercherà una soluzione lontano da Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

