La Juventus si avvicina all'acquisto di Youssef En Nesyri, con un'offerta di circa 20 milioni di euro. Intanto, a giugno, è prevista l'arrivo di Senesi in difesa, rafforzando la rosa a disposizione di mister. La trattativa con il centravanti marocchino sembra in fase avanzata, grazie all'intermediazione del direttore sportivo Marco Ottolini. L'operazione potrebbe consolidare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

Torino, 24 gennaio 2026 – La Juve è sempre più vicina a Youssef En Nesyri. La missione a Istanbul del diesse Marco Ottolini sta andando a buon fine e salvo clamorosi colpi di scena il centravanti marocchino sarà un nuovo rinforzo bianconero. Mancano i famosi dettagli, si dice in questi casi. C’è comunque una base di accordo per il prestito con diritto di riscatto e c’è il sì totale del calciatore, desideroso di mettersi in gioco in Italia anche in ottica mondiali 2026. La Juve, dunque, sta per affiancare a Jonathan David un nuovo centravanti, mentre in difesa si lavora per giugno con il profilo di Marcos Senesi in cima alla lista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve: 20 milioni per En Nesyri. A giugno Senesi in difesa

Calciomercato Juve LIVE: Mateta rompe col Crystal Palace, sale En-Nesyri. Le ultime su Mingueza, Senesi e KessieSegui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e movimenti di mercato.

Openda, sarà addio Juve a giugno? Le ultime lato uscite: l’entrata di En-Nesyri può risultare decisiva. Cosa trapelaLe ultime notizie sulla Juventus indicano un possibile addio di Openda a giugno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il tesoretto brasiliano per la Juve: Kaio Jorge e Arthur possono portare 20 milioni...; Juventus, il Liverpool chiede 20 milioni per Chiesa: la posizione dei bianconeri; Napoli-Giovane, è fatta: arriva per 20 milioni, forse in campo contro la Juve; Arthur e Kaio Jorge possono garantire quasi 20 milioni alla Juve: i dettagli.

Juve: 20 milioni per En Nesyri. A giugno Senesi in difesaIl marocchino sempre più vicino alla Juventus in prestito con diritto di riscatto per una cifra di 20 milioni di euro totali. In estate si cercano rinforzi difensivi ... sport.quotidiano.net

Napoli-Giovane, è fatta: arriva per 20 milioni, forse in campo contro la JuveLe cessioni in prestito di Lang e Lucca e la formula usata con il Verona hanno consentito l'operazione malgrado l'obbligo di mercato a saldo zero ... rainews.it

Napoli-Giovane, è fatta: arriva per 20 milioni, forse in campo contro la Juve - facebook.com facebook

Il #Genoa chiede 20 milioni per #NortonCuffy La #Juve pensa a una trattativa allargata x.com