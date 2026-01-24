La denuncia per molestie sessuali contro Julio Iglesias è stata archiviata dalla giustizia spagnola, che ha ritenuto il Tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti commessi alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. La decisione pone fine a un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione pubblica, confermando la valutazione di incompetenza territoriale da parte dei magistrati spagnoli.

La giustizia spagnola ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro il cantante Julio Iglesias, superstar mondiale degli anni ’70 e ’80, ritenendo il Tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. La Spagna ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro Julio Iglesias. Secondo quanto annunciato dal pubblico ministero venerdì 23 gennaio, la denuncia è stata archiviata “per difetto di giurisdizione dei tribunali spagnoli”, specificamente per questioni territoriali. La Procura dell’Audiencia Nacional, giurisdizione speciale con sede a Madrid, ha evidenziato che né le vittime né l’imputato risiedono in Spagna e che i presunti episodi non si sarebbero verificati sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Julio Iglesias, lo scoop sulle molestie sessuali è un flop giudiziario: i magistrati spagnoli archiviano

“I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati”: Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine aperta per presunte violenze sessualiJulio Iglesias ha richiesto l’archiviazione dell’indagine per presunte aggressioni sessuali, sostenendo che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sui fatti denunciati.

Julio Iglesias accusato di violenze sessuali da due donne, i leader politici spagnoli: “Non ci volteremo dall’altra parte”Julio Iglesias è stato accusato di violenze sessuali da parte di due dipendenti, in seguito a un’indagine di due anni condotta da testate giornalistiche spagnole.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Julio Iglesias accusato di aggressioni sessuali da due sue ex dipendenti: Ci usava tutte le notti come schiave; Julio Iglesias, nuove denunce su controlli medici e lavoro forzato; Verità verrà a galla, Julio Iglesias si difende: cantante 82enne accusato di abusi sessuali; La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita Julio Iglesias si difende dalle accuse di molestie sessuali.

La procura spagnola ha archiviato l’indagine per molestie contro Julio Iglesias, dicendo che è fuori dalla sua giurisdizione x.com

Julio Iglesias, la procura archivia la denuncia per un difetto di giurisdizione Il cantante accusato da due sue ex dipendenti per presunta violenza sessuale e tratta di esseri umani - facebook.com facebook