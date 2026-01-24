Julio Iglesias è stato prosciolto dalle accuse di aggressioni sessuali, in quanto il tribunale di Madrid ha dichiarato di non essere competente a giudicare i fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. La decisione si basa sulla competenza territoriale, come affermato dall’avvocato dell’artista, che ha sottolineato come i fatti contestati si siano verificati in paesi diversi. La vicenda rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

L’avvocato di Julio Iglesias era stato chiaro: questo tribunale non è competente per i fatti che si sarebbero svolti, secondo la denuncia, in altri Paesi. Ed in effetti la giustizia spagnola ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro la superstar mondiale degli Anni 70 e 80, ritenendo “il Tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana”. Secondo quanto riferito dal pubblico ministero, ieri, venerdì 23 gennaio, la denuncia è stata archiviata “per difetto di giurisdizione dei tribunali spagnoli”, in particolare per questioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Julio Iglesias è salvo (per ora): archiviata la denuncia per aggressioni sessuali perché “il tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana”

Argomenti discussi: Julio Iglesias sotto accusa per violenza sessuale: ex domestiche denunciano abusi notturni; Il tribunale ha respinto la denuncia contro Julio Iglesias per violenza sessuale. Motivo: difetto di giurisdizione.

