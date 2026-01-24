julio iglesias archiviata a madrid la denuncia per aggressioni sessuali per un difetto di giurisdizione

Julio Iglesias vede archiviata a Madrid la denuncia per aggressioni sessuali, poiché la Procura ha stabilito che i fatti, verificatisi all'estero, non rientrano nella sua giurisdizione. La decisione riguarda le accuse sollevate contro il cantante, che ora possono considerarsi definitive in questa fase. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari in Spagna.

La Procura dell’Audiencia Nacional ha archiviato la denuncia contro Julio Iglesias per presunte aggressioni sessuali per un difetto di giurisdizione: i fatti indicati sarebbero avvenuti nel 2021 tra Bahamas e Repubblica Dominicana e non emergono legami sufficienti con la Spagna. Sono comunque possibili nuove iniziative davanti ai giudici istruttori. Archiviata la denuncia contro Julio Iglesias Che cosa contestano le due ex dipendenti Le possibili mosse dopo l’archiviazione Archiviata la denuncia contro Julio Iglesias La Procura dell’Audiencia Nacional ha disposto l’archiviazione della denuncia presentata a Madrid contro Julio Iglesias per presunte aggressioni e molestie sessuali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Julio Iglesias, denuncia archiviata. Ma il cantante sbotta: Reputazione rovinataJulio Iglesias rompe il silenzio dopo l’archiviazione della denuncia per aggressione: pur sollevato, denuncia un danno alla sua reputazione che definisce enorme e irreparabile ... dilei.it

