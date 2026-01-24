Juanlu ha dato priorità al Napoli Pedullà

Juanlu Sanchez è tornato a essere un nome seguito dal Napoli, secondo quanto riportato da Pedullà. Dopo aver tentato di acquisirlo in estate senza successo, i partenopei hanno nuovamente mostrato interesse per l’esterno spagnolo. La sua situazione rimane sotto osservazione, e il club valuta eventuali sviluppi futuri. La vicenda evidenzia l’attenzione del Napoli su giovani talenti stranieri per rafforzare la rosa.

Juanlu Sanchez è tornato sul taccuino del Napoli, dopo che in estate gli azzurri non sono riusciti ad ingaggiarlo. E pare che il terzino destro abbia dato priorità proprio al Napoli, visto che nelle ultime ore si era parlato di un interesse anche da parte della Juventus. Come riportato da Alfredo Pedullà su X: Juanlu Sanchez ha dato priorità al Napoli rispetto ad altri club. Ovviamente la condizione è che il Napoli arrivi a un’intesa con il Siviglia, altrimenti si rimescoleranno le carte. Nessun incontro per l’attaccante Njinman del Werder Brema. Juanlu #Sanchez ha dato priorità al #Napoli rispetto ad altri club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

