Jovanotti Marty Supreme e quella cultura popolare che non c’è più

Jovanotti, con la sua musica e le sue parole, rappresenta una parte significativa della cultura popolare italiana di oggi. In questa riflessione, si esplora come alcuni aspetti di questa cultura siano cambiati o scomparsi nel tempo, evidenziando il ruolo di artisti come lui nel panorama culturale. Un’analisi sobria e accurata che invita a riflettere sul valore e sulla trasformazione della cultura popolare nel nostro paese.

Non vorrei sembrare monomaniacale rispetto a Jovanotti, credo sia la terza volta questa settimana che lo cito, ma non è colpa mia se uno dei temi che mi stanno più a cuore da un paio d’anni a questa parte l’ha sfiorato lui (nel podcast di Alessandro Cattelan). La cultura popolare, chi legge anche saltuariamente questa paginetta già lo sa, non esiste più. Non esiste più perché i prodotti sono troppi per non frammentare i consumi e farne cultura popolare, cioè conoscenza condivisa, cioè biografia della nazione o della generazione. I nostri genitori conoscevano – tutti, qualunque fosse la loro estrazione sociale – i Beatles o Battisti: chi diavolo altro dovevano conoscere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

