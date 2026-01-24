Gianna Orrù, ospite a “Storie al bivio”, ha condiviso un ricordo personale legato alla figlia Valeria Marini, raccontando un episodio difficile del passato. Ha anche menzionato un'interazione con Jovanotti, sottolineando un passato giovanile e un flirt estivo. Il suo racconto offre uno sguardo sincero su momenti privati e sulla vita di famiglia, lontano da facili giudizi o sensazionalismi.

Gianna Orrù è stata ospite di Monica Setta a “Storie al bivio” in onda sabato 24 gennaio su Rai 2. La mamma di Valeria Marini ha raccontato un aneddoto difficile da dimenticare che riguarda proprio la figlia: “Era stata picchiata da un violento ed era incinta”. E ancora: “Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna. Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto, due ore d’attesa a Cagliari e poi a Roma. Per anni non siamo più tornate in Sardegna”. La diretta interessata ha confermato: “ Mia madre mi ha salvata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Jovanotti? Lui e mia figlia Valeria Marini erano piccoli, facevano i camerieri d’estate, un flirt di gioventù. Non mi piace come cantante”: lo rivela Gianna Orrù

Leggi anche: Valeria Marini e Gianna Orrù hanno fatto pace, madre e figlia trascorreranno il Natale insieme

Gianna Orrù: “Mia figlia Valeria fa le tragedie, è appiccicosa”Gianna Orrù commenta il carattere di sua figlia Valeria Marini, descrivendola come molto appiccicosa e incline alle tragedie.

