Josh Hoey leggendario! Crolla il record del mondo degli 800 dopo quasi trent’anni staffilata storica a Boston

Josh Hoey ha confezionato uno show straripante sulla pista di Boston (USA), ha pennellato quattro giri da favola e ha siglato il nuovo record del mondo degli 800 metri in sala, ritoccando di diciassette centesimi uno dei primati internazionali più longevi del panorama al coperto. Il fuoriclasse statunitense ha corso in 1:42.50 di fronte al proprio pubblico, migliorando il celeberrimo 1:42.67 che il danese Wilson Kipketer stampò il 9 marzo 1997 a Parigi. Dopo quasi ventinove anni e dopo essersi spinto fino a 1:43.24 undici mesi fa a New York, l’americano ha timbrato la prestazione da urlo e ha piantato la bandierina. 🔗 Leggi su Oasport.it

