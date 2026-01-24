Jonathan David, noto per aver rifiutato il Napoli e aver scelto la Juventus, si presenta come un calciatore determinato a crescere e affermarsi nel calcio italiano. Con un percorso in evoluzione, il suo approdo rappresenta un momento importante sia per lui che per la società bianconera, che punta sulla sua crescita professionale e personale in un contesto competitivo e stimolante.

"> Jonathan David – si pronuncia Davìd, con accento alla francese – vive la sua nuova avventura italiana come una tappa decisiva del proprio percorso umano e sportivo. Nato a Brooklyn, cresciuto ad Haiti, maturato a Ottawa e diventato calciatore in Europa tra Belgio e Francia, oggi alla Juventus vuole completare la sua rincorsa al sogno: diventare un campione. «Non sono pentito della scelta che ho fatto e la rifarei. Il tempo metterà a posto le cose», ha raccontato in una lunga intervista a la Repubblica. La sua infanzia è un viaggio tra continenti e culture. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jonathan David, il no al Napoli e la sfida Juve: “Qui voglio diventare un campione”

Leggi anche: Juve, tocca a Jonathan David: è lui il nuovo faro dell’attacco

Juve travolgente, batte il Sassuolo per 3-0: Jonathan David torna a segnare dopo 135 giorniLa Juventus torna alla vittoria nel match contro il Sassuolo, conclusosi con un risultato di 3-0.

Juventus, il rebus Jonathan David: manca l’istinto del gol?Juventus, il rebus Jonathan David: manca l’istinto del gol? Alziamo bandiera bianca: oggi non esistono parametri semplici e immediati per valutare un giocatore come Jonathan David. tuttojuve.com

“La punta della #Juventus deve fare molto di più” Alessio #Tacchinardi su Jonathan #David x.com