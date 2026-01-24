Jared Isaacman ha recentemente sottolineato l’importanza di riprendere le missioni lunari e di puntare a un primo sbarco su Marte, obiettivi principali della NASA. Questa visione si inserisce nel contesto di una tradizione americana di esplorazione e innovazione, come evidenziato anche dalle dichiarazioni di Donald Trump durante il suo insediamento, che hanno ribadito il ruolo degli Stati Uniti come pionieri nello spazio.

«Gli americani sono esploratori, costruttori, innovatori, imprenditori e pionieri. Lo spirito della frontiera è scritto nei nostri cuori», dichiarò Donald Trump durante il discorso del suo secondo insediamento alla Casa Bianca. In quell’occasione, il presidente sostenne anche che gli americani avevano «lanciato l’umanità verso il cielo». Del resto, l’attuale inquilino della Casa Bianca non ha mai nascosto di considerare lo Spazio come un settore strategico sia in termini geopolitici che economici. È con questa convinzione che, a dicembre, ha firmato un ordine esecutivo in cui ha stabilito come priorità quella di «riportare gli americani sulla Luna entro il 2028». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Jared Isaacman: «Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»

«Riprenderci la Luna e sbarcare su Marte: l’obiettivo di Trump è quello della Nasa»L’obiettivo della NASA, come sottolineato dal presidente Jared Isaacman, è stabilizzare una presenza duratura sulla Luna e prepararsi a future missioni su Marte.

Leggi anche: Trump nomina di nuovo Jared Isaacman a capo della Nasa

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Jared Isaacman, chi è il primo privato a camminare nello spazioUna missione rischiosa, con il pericolo di essere esposti a radiazioni e cambiamenti di pressione potenzialmente letali. È questa la dimensione che ha caratterizzato la prima missione che prevedeva ... corriereadriatico.it

Jared Isaacman prende la guida della NASA in un momento cruciale per la scienza spazialeLa NASA ha finalmente un nuovo capo. Dopo un anno di tira e molla, mercoledì 17 dicembre il Senato degli Stati Uniti ha confermato alla guida dell'agenzia spaziale Jared Isaacman, un miliardario del ... lescienze.it

Il numero uno dell’Agenzia spaziale Jared Isaacman : «Sul nostro satellite servirà una presenza stabile. Così rafforzeremo la leadership Usa». - facebook.com facebook