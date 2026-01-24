Jacques Moretti cosa dice la legge in Svizzera | ecco perché poteva essere scarcerato

Jacques Moretti, gestore del locale di Crans Montana coinvolto nell’incendio che ha causato 40 vittime lo scorso Capodanno, è stato scarcerato. Le motivazioni legali in Svizzera e le norme che hanno portato a questa decisione sono fondamentali per comprendere il procedimento. In questa analisi, esamineremo cosa dice la legge svizzera in casi come questo e i criteri che hanno permesso il suo rilascio.

Perché Jacques Moretti, gestore insieme alla moglie del locale di Crans Montana in cui sono morte 40 persone a causa di un incendio lo scorso Capodanno, è stato scarcerato? E questo è avvenuto nonostante siano emerse numerose irregolarità. La decisione del giudice ha causato l'indignazione del governo italiano e dei familiari delle vittime. La ricostruzione Ricostruiamo la vicenda: Moretti è stato posto in custodia cautelare il 9 gennaio, al termine di un lunghissimo interrogatorio. Le accuse sono di omicidio colposo plurimo, lesioni gravi e incendio colposo. La moglie Jessica Maric è indagata per gli stessi reati e per lei è stato disposto l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Ecco perché Jacques Moretti è stato liberato: cosa prevede la legge svizzeraJacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 200.

