jacquemus nomina sua nonna liline come prima ambassador e improvvisamente tutte vogliamo una nonna iconica

Jacquemus ha annunciato Liline, sua nonna, come prima ambassador del brand. Questa decisione rappresenta un gesto autentico e significativo, distinguendosi dalle consuete campagne con supermodelle e star internazionali. La scelta di coinvolgere una figura familiare sottolinea l'importanza di valori come tradizione e autenticità, offrendo un’immagine diversa e più intima del marchio. Un gesto che invita a riflettere sul valore delle radici e delle storie personali nel mondo della moda.

Tra campagne con supermodelle, pop star globali e casting da sogno, Simon Porte Jacquemus ha fatto una scelta completamente diversa — e molto più potente di qualsiasi celebrity: ha scelto sua nonna. Liline Jacquemus è ufficialmente la prima ambassador della maison, e no, non è una mossa nostalgica da storytelling forzato. È probabilmente la cosa più Jacquemus che potesse fare. La prima ambassador di Jacquemus è Nonna Liline: non una nonna qualsiasi, ma la Jacquemus woman. Liline non è una comparsa dell’ultimo minuto. È sempre stata parte dell’universo Jacquemus: in front row alle sfilate, presenza fissa nei momenti chiave del brand, e già protagonista di una campagna nel 2020, in piena pandemia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

