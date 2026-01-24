Armando Izzo torna ad indossare la maglia dell’Avellino, annunciando il suo ritorno con un messaggio sui social. Dopo l’esperienza al Monza, il difensore si unisce nuovamente alla squadra biancoverde, condividendo l’obiettivo di completare un percorso di crescita e successo. La sua presenza rappresenta un passo importante per la squadra e per il progetto di risalita in campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti È un saluto carico di emozione quello affidato ai social da Armando Izzo, che chiude ufficialmente il capitolo Monza e apre quello del ritorno in biancoverde. Parole sentite, rivolte non solo ai tifosi brianzoli ma a tutto l’ambiente che lo ha accompagnato in questi anni. Il difensore ha voluto ringraziare pubblicamente la gente di Monza per l’affetto ricevuto, così come tutte le figure che lavorano dietro le quinte: magazzinieri, fisioterapisti, dipendenti del club e compagni di squadra. «Vi porto nel cuore», il messaggio diretto e sincero, a testimonianza di un legame che va oltre il campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Izzo riabbraccia l’Avellino: “Qui per completare una scalata”

Tuttosport - L'Avellino molla Riccio e prende Izzo. Bari, idea Bellemo. L'Entella pensa a Benedetti. Mantova: Kouda c'èIl punto di Tuttosport sul mercato della B. L’Avellino cambia rotta e sorprende il mercato: niente più Riccio, che rientra. tuttob.com

L'addio al veleno al Monza e il sogno Serie A con l'Avellino. Izzo riparte dalla CampaniaUn gradito ritorno in casa Avellino. Nella giornata appena trascorsa infatti il club irpino a riportato a casa quel Armando Izzo che aveva giocato con. tuttomercatoweb.com

Izzo: “Volevo riportare il Monza in A ma qualcuno me lo ha impedito! Ringrazio i tifosi del Monza per l’affetto e tutti i magazzinieri, fisioterapisti, lavoratori e compagni di squadra che mi hanno sempre stimato e voluto bene. Vi porto nel cuore! Il mio più grande d - facebook.com facebook