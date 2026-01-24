Itinerari cibo e sostenibilità La strategia di Costa per il 2026

Costa ha delineato una strategia per il 2026 che unisce itinerari, cibo e sostenibilità. L’obiettivo è reinventare la vacanza, ponendo la navigazione al centro di un’esperienza che valorizza il rapporto tra mare e terra. Tra tramonti, albe e notti serene, si mira a offrire viaggi che rispettano l’ambiente, con un’attenzione particolare alla qualità e all’autenticità del viaggio.

Reinventare la vacanza e mettere la navigazione al centro, un’esperienza che connette mare e terra creando meraviglia: un tramonto in mare aperto, un’alba silenziosa, la notte che avvolge tutto. È questa la nuova frontiera delle crociere, emersa nel corso della seconda edizione del Costa Global Summit, che si è tenuta nelle scorse settimane a Barcellona. Costa ha presentato le novità per il 2026 seguendo tre filoni: itinerari, con destinazioni esclusive per scoprire luoghi iconici in modi inediti; cibo, con una gastronomia d’eccezione grazie agli chef Ángel León, Bruno Barbieri e Hélène Darroze che hanno presentato il nuovo ristorante Archipelago; flotta con soluzioni innovative e sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

