Isago e Iago i figli di Thiago Silva alla conquista dell' Inghilterra E il Brasile è avvertito

Isago e Iago, figli di Thiago Silva, stanno emergendo nel calcio inglese. Classe 2008 e 2010, sono cresciuti a Londra durante gli anni in cui il padre militava nel Chelsea. Attualmente, si allenano con le giovanili del club, mostrando un percorso di sviluppo che richiama l’attenzione del settore. La loro crescita testimonia il talento e la continuità familiare nel mondo del calcio, con l’obiettivo di seguire le orme di un professionista di successo.

Fino a un pugno di settimane fa, l’unica cosa in grado di separare Isago e Iago Silva era una lettera nel nome. Poi uno dei due è stato convocato dalla nazionale inglese Under 15. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che i due giovanissimi talenti del Chelsea discendono da una colonna del calcio brasiliano. Uno come Thiago Silva, l’inevitabile punto di riferimento dei figli: "Il nostro mentore, il nostro miglior esempio", lo descrivono sui social quando uniscono le idee per un post. I giovani Silva sono cresciuti a immagine e somiglianza del padre: difensori centrali, votati al palleggio e alla fisicità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calciomercato Milan, dal Brasile arrivano importanti novità sul futuro di Thiago SilvaIl calciomercato del Milan si infiamma con notizie dai vertici di ESPN Brasil, che rivelano un possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero.

