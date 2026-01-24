io qui lavoro il ristorante che forma i ragazzi a ostia

(Adnkronos) - "Io qui lavoro". Besim, Simone, Alessandro. Tutti nella squadra per sbarcare nel mondo del lavoro e iniziare il percorso professionale dopo gli studi. E' il progetto che a Ostia, davanti al mare di Roma, è stato varato da uno dei locali più noti del litorale. Romolo al Centro, che non solo a Ostia è una sorta di istituzione, da anni collabora con il Ciofs FP Lazio Ets, il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale che si occupa, tra l'altro, dell'inserimento di giovani e fasce deboli nell'universo del lavoro. "Abbiamo avviato questo progetto dal 2018, da quasi 8 anni collaboriamo con il Ciofs Pasolini di Ostia", spiega Alessandro Esposito, che con Romolo al Centro porta avanti una tradizione familiare iniziata quasi 50 anni fa dal papà Romolo, 'icona' della pizza 'fina fina' sul litorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

