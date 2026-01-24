Intitolazione in nome delle foibe | Scelta di chiaro stampo politico

**In nome delle foibe: scelta di chiaro stampo politico** Il centrodestra ha presentato e approvato in commissione toponomastica una proposta per intitolare un parco a una donna vittima delle foibe. Questa decisione riflette un’interpretazione politica della storia, suscitando dibattiti sulla memoria e sulle scelte simboliche nel contesto urbano. La proposta evidenzia come l’uso di simboli possa essere influenzato da posizioni ideologiche e dall’importanza di un confronto su temi storici delicati.

Il centrodestra ha portato e fatto approvare in commissione toponomastica la proposta di intitolare un parco a una donna uccisa durante il periodo delle foibe. Si tratta di Norma Cossetto, una giovane di 23 anni uccisa e infoibata nell’ottobre del 1943 dai partigiani jugoslavi dopo l’armistizio dell’8 settembre di quell’anno. La Cossetto non ha mai avuto alcun legame con la città di Ancona, ma le foibe rappresentano da sempre una questione ideologica per la destra italiana. Nonostante nella lista della toponomastica ci siano decine e decine di candidature in attesa da anni, se non addirittura decenni, di una intitolazione, quella di Norma Cossetto era normale portasse a un attrito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intitolazione in nome delle foibe: "Scelta di chiaro stampo politico" Leggi anche: Passacantando (Coni Abruzzo) sull'intitolazione dello stadio a Galeone: "Mantenere il nome Cornacchia per la pista di atletica" Leggi anche: Firenze: vandalizzata targa commemorativa per i martiri delle Foibe Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Intitolazione in nome delle foibe: Scelta di chiaro stampo politico; Olbia intitola l’aeroporto al principe Karim Aga Khan. La presidente Todde: Il futuro non nasce per caso ma da scelte precise, da persone capaci di vedere lontano e da istituzioni che sanno riconoscerne il valore. Il vicepresidente Meloni: È un gesto di gratitu; La madre del santo, critiche all’intitolazione delle sale del Pertini; Pescara: intitolata la sala operativa ad Angelo D’Onofrio. L’intitolazione di Libera in Martesana. Le scuole decideranno il nomeCristina Mazzotti o Graziano Marchitelli, Graziella Campagna o Gelsomina Verde, i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta o Francesco Vinci. Nome cercasi per la prima sezione di Libera in Martesana e il ... ilgiorno.it Ieri abbiamo vissuto un momento importante e profondamente sentito: l’intitolazione del palazzo della sede del CISOM a Pietro “Pierino” Bonelli, con la scopertura della targa che da oggi ne porta il nome. È stato un gesto semplice ma carico di significato, per r - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.