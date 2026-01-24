Intesta l’utenza a un’altra persona per non pagare

Se hai ricevuto una comunicazione sospetta o ritieni di essere stato vittima di una truffa, è importante agire con cautela. I carabinieri del Comando provinciale di Fermo e della Stazione di Monte San Pietrangeli hanno recentemente identificato e denunciato l’autore di un raggiro, dimostrando l’importanza di segnalare ogni episodio sospetto. La prevenzione e l’attenzione sono strumenti fondamentali per proteggersi da truffe e frodi di ogni genere.

Con massima attenzione anche verso i casi di truffa e raggiri, i carabinieri del Comando provinciale di Fermo e della Stazione di Monte San Pietrangeli, sono riusciti prima a identificare e poi a denunciare l'autore di una truffa. I fatto risalgono a luglio 2024, ma dopo aver acquisito tutti i documenti e accertato l'accaduto, solo recentemente i carabinieri di Monte San Pietrangeli, hanno denunciato un uomo italiano di 52 anni residente ad Amandola per sostituzione di persona. Infatti, l'uomo dopo essere riuscito ad acquisire in maniera fraudolentemente i dati anagrafici di una persona che risiede a Palermo, ha attivato a nome di quest'ultima una fornitura di energia, in favore di un immobile ubicato nel comune di Torre San Patrizio del quale è risultato locatario.

