Intesa tra premier e cancelliere Con Trump è necessario un approccio pragmatico

Il premier e il cancelliere hanno raggiunto un’intesa che include sette accordi bilaterali e una collaborazione rafforzata in ambito di difesa e sicurezza. Tra i punti principali, progetti congiunti nell’aviazione, nella difesa missilistica, navale e subacquea. Con l’amministrazione Trump, è stato sottolineato la necessità di un approccio pragmatico per affrontare le sfide comuni e rafforzare la cooperazione internazionale.

Sette intese bilaterali e un accordo per una collaborazione stretta in materia di difesa e sicurezza, con progetti congiunti nell’aviazione e nella difesa missilistica, navale e subacquea. È questa la sintesi del vertice intergovernativo tra Italia e Germania che si è tenuto a Villa Doria Pamphilj. L’occasione per suggellare un asse tra Roma e Berlino che forse non è mai stato così solido, tanto che da giorni è soprattutto la stampa tedesca a disegnare scenari in cui lo storico canale preferenziale tra Germania e Francia potrebbe essere soppiantato dall’alleanza tra Friedrich Merz e Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Enel Cerano: sulla riconversione industriale serve approccio pragmatico e unitario"Il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi commenta il percorso di riconversione dell’area industriale di Cerano, sottolineando l’importanza di un approccio pratico e condiviso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Da Intercos a Tod’s, le aziende attive sono circa 120. Nella notte ora italiana il bilaterale della premier con il presidente coreano Lee Jae-myung: arriva un’intesa sui semiconduttori. Nodo Cina - facebook.com facebook

Il Bournemouth ha superato la Lazio nella corsa per Alex Tóth: contatti in corso per raggiungere l’intesa con il Ferencvaros Se il centrocampista dovesse approdare in Premier League, i biancocelesti potrebbero virare nuovamente su Fabbian @DiMar x.com