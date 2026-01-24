Inter travolgente sotto la pioggia | rimonta e goleada sul Pisa 6-2 a San Siro

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Pisa, con un punteggio di 6-2 a San Siro. Dopo essere passati in svantaggio di due gol, i nerazzurri hanno reagito con determinazione, portando a casa i tre punti. La prestazione consente all’Inter di consolidare la propria posizione in classifica, mantenendo un vantaggio significativo sulle concorrenti. Un risultato che testimonia la capacità di reagire e di mantenere alta la competitività.

L’ Inter batte 6-2 il Pisa a San Siro, rimontando due gol di svantaggio e chiudendo la notte sotto la pioggia con una goleada che vale l’allungo in classifica: nerazzurri a +6 sul Milan e +9 sul Napoli, in attesa delle gare del weekend. È una partita folle, intensa, mai in controllo fino alla svolta, ma dominata nel punteggio dalla squadra di Cristian Chivu, capace di cambiare la storia del match già nel primo tempo. Il Pisa sorprende subito l’ambiente: Stefano Moreo firma una doppietta che gela lo stadio. L’Inter, però, reagisce con ferocia, ribalta tutto prima dell’intervallo e dilaga nella ripresa, trascinata da un Federico Dimarco devastante e dal solito Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L'Inter supera il Pisa con un largo punteggio di 6-2 in una partita ricca di emozioni.

