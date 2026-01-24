Inter Pisa Sommer il peggiore dei nerazzurri! La pagella della Gazzetta

Nella recente sfida tra Inter e Pisa, la Gazzetta ha assegnato il voto più basso a Sommer tra i nerazzurri. Questa valutazione riflette le sue prestazioni durante la partita, offrendo un'analisi obiettiva e dettagliata. Per approfondire i dettagli della pagella e le altre valutazioni dei giocatori, continua a seguire le nostre aggiornamenti dedicati alla squadra nerazzurra.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La roboante vittoria dell' Inter contro il Pisa ha lasciato un retrogusto amaro in casa nerazzurra, nonostante il set tennistico rifilato ai toscani. Se l'attacco brilla e la gestione tecnica di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri e stratega rumeno con un passato glorioso da difensore, sembra funzionare a meraviglia, c'è un caso che preoccupa i tifosi e la critica: la prestazione di Yann Sommer. Le pesanti critiche della Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (Fonte), il giudizio sull'estremo difensore elvetico è stato implacabile. Leggi anche: Moviola Pisa Inter, la Gazzetta premia Guida nel voto in pagella: manca però un giallo ai nerazzurri Pagelle Inter Napoli, Lautaro non arriva alla sufficienza: ma non è lui il peggiore. I voti dei nerazzurriEcco le pagelle dei giocatori dell'Inter nella sfida contro il Napoli, con valutazioni basate sulle prestazioni individuali. Argomenti discussi: 'Frittata' di Sommer ed eurogol (da centrocampo) di Moreo, cos'è successo in Inter-Pisa; Inter-Pisa 6-2, super rimonta nerazzurra dopo gli errori di Sommer: Chivu prova un'altra fuga; Chivu difende Sommer: Il gol è colpa mia, gli chiedo troppo; Da Pazza Inter a Sommer fa solo danni: Inter-Pisa, le reazioni social. Pagelle Inter-Pisa: Pio Esposito ruba la scena, Sommer senza alibi. Moreo protagonista con due golVoti e giudizi della sfida di San Siro tra nerazzurri e toscani: Carlos Augusto soldatino a sinistra e a destra, Bastoni alza il muro. Da rivedere la difesa di Gilardino Pagelle Inter-Pisa 6-2: Sommer si addormenta, Lautaro no. Esposito bomber, Dimarco cambia il matchInter tennistica contro il Pisa, dopo una prima mezz'ora da horror: la squadra di Chivu festeggia e vola in classifica. La cronaca del match e le pagelle. Serie A. Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Pio Esposito dopo Inter-Pisa: "Con questa maglia bisogna stare sempre sul pezzo".

