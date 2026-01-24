Inter Pisa moviola Gazzetta promuove Marcenaro | Tramoni prima con il busto ma…

L'arbitraggio di Marcenaro in Inter-Pisa è stato valutato positivamente dalla Gazzetta dello Sport, che gli ha assegnato un voto di 6,5. La moviola analizza le decisioni prese durante la partita, evidenziando come l’arbitro abbia gestito le situazioni chiave, tra cui quella di Tramoni, inizialmente con il busto. L’intervento si inserisce nel quadro delle valutazioni sulla direzione di gara durante la competizione.

Inter Pisa moviola. L’arbitraggio di Marcenaro in Inter-Pisa ha superato l’esame, almeno secondo la Gazzetta dello Sport, che ha promosso il direttore di gara con un 6,5 in pagella. Una direzione complessivamente ordinata, con pochi errori e senza episodi in grado di condizionare in maniera decisiva l’andamento della partita di San Siro. La moviola del quotidiano si è soffermata in particolare sul calcio di rigore assegnato all’ Inter nel primo tempo, giudicato corretto. Sul tiro di Zielinski, infatti, il pallone colpisce prima il busto di Tramoni e poi il braccio, che però è già in posizione larga: un dettaglio che rende il tocco punibile e legittima la decisione arbitrale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Moviola Inter Pisa: ottima la direzione di Marcenaro, corretto assegnare il rigore ai nerazzurri. Il giudizioNella sfida tra Inter e Pisa a San Siro, la direzione di gara di Marcenaro è stata valutata positivamente.

Moviola Genoa Inter, la Gazzetta promuove Doveri: Marcandalli a rischio rigore su Sucic!L'articolo analizza le decisioni arbitrali durante la partita Genoa-Inter, con particolare attenzione alla direzione di Doveri e ai potenziali episodi controversi.

