Inter-Pisa le pagelle Sommer come la grandine Dimarco cambia la partita

L'incontro tra Inter e Pisa ha offerto una partita ricca di momenti intensi, con prestazioni individuali decisive. Sommer ha dimostrato solidità tra i pali, mentre Dimarco ha cambiato le sorti della gara con interventi chiave. Dopo un primo tempo caratterizzato da ritmo e intensità, la Beneamata ha trovato la soluzione per raddrizzare il risultato, anche se in una versione stilisticamente discutibile. Analizziamo le prestazioni e i momenti salienti di questa sfida.

Mezz’ora di ordinaria follia. Poi la Beneamata – vestita nella discutibile versione “olimpica” – si sveglia. Anche grazie alle scelte del tecnico. Eppure l’ultima della classe ha messo a nudo diverse problematiche della banda allenata da Christian Chivu. Inter-Pisa finisce 6-2: le pagelle della Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Pisa, le pagelle. Sommer come la grandine, Dimarco cambia la partita Pagelle Inter Pisa: Sommer da pensionare, Luis Henrique bocciato, Dimarco cambia la partita!Le pagelle di Inter-Pisa analizzano le prestazioni dei giocatori nella sfida di San Siro, valida per la 22ª giornata di Serie A. PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illudeL'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: Durosinmi esordio e gol lampo; Pisa-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi è un muro da 7,5. Meister non graffia: 5,5; Pisa-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Touré esuberante, Durosinmi subito in goal, Raspadori non incide, Carnesecchi para (quasi) tutto; Le pagelle di Milan-Lecce 1-0: e alla fine arriva Fullkrug (7,5). Allegri a +3 sul Napoli e a -3 dall'Inter. Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Lautaro indemoniato (7,5), Dimarco magico (7,5), Sommer figuraccia (4)L'Inter batte il Pisa (6-2) dopo aver rischiato tanto. I nerazzurri vanno sotto di due gol (doppietta di Moreo) ma reagiscono con rabbia, ribaltando ... msn.com Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Dimarco (8) accende il match, Esposito (7,5) è ormai una certezza. Moreo (7,5), che doppiettaL'Inter vince e prende momentaneamente il largo in classifica. Nell'anticipo di San Siro, valido per la 22a giornata di Serie A, i ragazzi di ... msn.com Serie A. Inter-Pisa 6-2: dilaga la squadra di Chivu che allunga sulle inseguitrici Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22-risultati-cronaca-aggi - facebook.com facebook La classifica di Serie A dopo Inter-Pisa 6-2 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.