Inter-Pisa le pagelle | Dimarco stratosferico 8 Sommer terrificante 4

Nella partita tra Inter e Pisa, le valutazioni dei singoli evidenziano le prestazioni di rilievo. Dimarco si distingue con un voto elevato, mentre Sommer delude con un 4. Tra i nerazzurri, anche Luis Henrique non ha soddisfatto, mentre tra i toscani si salva principalmente Moreo, autore di una doppietta. Ecco le pagelle dei protagonisti di questa sfida.

L'incontro tra Inter e Pisa ha offerto una partita ricca di momenti intensi, con prestazioni individuali decisive.

Nella sfida di San Siro, l'Inter supera il Pisa 6-2 in una partita ricca di emozioni.

Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Lautaro indemoniato (7,5), Dimarco magico (7,5), Sommer figuraccia (4)L'Inter batte il Pisa (6-2) dopo aver rischiato tanto. I nerazzurri vanno sotto di due gol (doppietta di Moreo) ma reagiscono con rabbia, ribaltando ... msn.com

Le pagelle di Inter-Pisa 6-2: Federico Dimarco entra e cambia la partita, Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito goleador. Male Sommer e TramoniSERIE A - I voti ai protagonisti di Inter-Pisa 6-2 con le pagelle della partita: il migliore è Federico Dimarco, che prende il posto di Luis Henrique e cambia l ... eurosport.it

